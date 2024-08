Arrivé il y a 6 mois, cette sensation belge de Serie A pourrait déjà faire ses bagages

Cyril Ngonge a signé en janvier 2024 pour le Napoli et tout ne s'est pas passé comme prévu. L'ailier belge pourrait déjà quitter le club.

Cyril Ngonge (24 ans) avait fait sensation sous les couleurs du Hellas Vérone en première partie de saison dernière, inscrivant 6 buts et délivrant 2 assists en 20 rencontres. De quoi convaincre le Napoli de le transférer lors du mercato hivernal.

Ngonge débarquait contre 18 millions d'euros dans la baie de Naples, et ne débutait pas si mal avec un but et un assist lors de ses 4 premiers matchs. Mais une petite blessure a ralenti son adaptation, et Cyril Ngonge restera un joueur de rotation d'effectif (15 matchs, un but, un assist).

S'il est sous contrat jusqu'en 2028, le Belge pourrait donc, selon le Corriere dello sport, déjà aller voir ailleurs. Il n'entrerait pas dans les plans d'Antonio Conte.

Une piste est déjà évoquée : le FC Bologne, qui va disputer la Champions League cette saison et a donc besoin de renforcer son noyau. Les Rossoblu ont perdu plusieurs joueurs, notamment Joshua Zirkzee et Alexis Saelemaekers.

Cyril Ngonge est évalué à 12 millions d'euros, mais on ignore si Naples serait vendeur ou privilégierait un prêt pour son joueur. Une vente signifierait une perte sèche pour les Partenopei qui avaient mis le prix fort pour le recruter.