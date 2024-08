Deux "presque Diables Rouges" : la meilleure défense de Challenger Pro League, ce sera peut-être bien eux !

Les Francs-Borains vont aligner une défense de gala cette saison. Le duo Dorian Dessoleil-Sébastien Dewaest se retrouve, de longues années après s'être croisés à Charleroi, pour le plus grand bonheur du Stade Robert Urbain.

Connaissez-vous "l'effet Mandela" ? Il s'agit d'un phénomène collectif de "faux souvenir", lorsque des personnes ont l'impression de se rappeler quelque chose qui n'est en réalité jamais arrivé. Et si vous nous aviez posé la question, nous aurions pu vous jurer que Dorian Dessoleil et Sébastien Dewaest avaient déjà évolué ensemble.

Un "effet Mandela" qui pourrait probablement frapper de nombreux supporters carolos tant ces deux noms sont associés à la même période de gloire du Sporting Charleroi. "Non, je ne connaissais pas cette expression", sourit Dorian Dessoleil quand nous lui en parlons.

Dessoleil et Dewaest alignés ensemble

"Mais en effet, nous n'avons jamais joué ensemble, aussi bizarre que ça puisse paraître. Sauf en présaison durant quelques amicaux, avant que Sébastien ne signe à Genk". Cela n'empêche pas les deux hommes de se connaître et même d'être bons amis.

"Ca me fait plaisir qu'il ait signé ici car c'est quelqu'un que je cotoie depuis longtemps, on s'entend très bien. On a le même agent, ça aide", explique Dessoleil. "On devrait pouvoir former une belle charnière défensive".

C'est un euphémisme : si le duo expérimenté, qui compte ensemble près de 500 matchs de D1A, retrouve son meilleur niveau, les Francs-Borains auront la meilleur charnière centrale de Challenger Pro League. "Ca, je ne peux pas vous le dire, car je ne connais pas encore assez le championnat", relativise modestement l'ex-Carolo. "Mais si on est tous les 2 à 100%, ça peut très bien fonctionner".

Deux "quasi-Diables Rouges"

Le parcours de Dessoleil et Dewaest est étrangement comparable. Idoles à Charleroi, ils ont tous les deux connus une expérience délicate dans un plus grand club. Ils ont également tous deux été pendant tout un temps cités... en équipe nationale, quand Charleroi faisait partie des clubs du top belge.

Aucun ne sera appelé par Roberto Martinez à l'époque, malgré les absences récurrentes dans le secteur. Désormais, ils se retrouvent au RFB pour se relancer. "C'est assez symbolique, on a plus ou moins le même parcours, il est parti à Genk, moi à Anvers. Nous avons tous deux connu une période difficile dans notre carrière".

Avec un objectif maintenant : "On a hâte de retrouver le plaisir et la compétition, et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas morts", conclut Dorian Dessoleil avec le sourire.