Gros échec pour Philippe Clément, une pluie de buts : tous les résultats de la soirée européenne

Les qualifications pour la Ligue des Champions, dernier tour avant les barrages, ont livré leur verdict. C'est fini pour Philippe Clément et les Glasgow Rangers, notamment.

Les Glasgow Rangers étaient dans une position avantageuse après le match aller, ayant décroché le match nul au Dynamo Kiev (1-1). Mais les hommes de Philippe Clément se sont inclinés à domicile (0-2) et disent donc adieu à la Champions League.

Cyriel Dessers était titulaire, Nicolas Raskin absent. Après 51 minutes à peine, le match tournait : Jefte était exclu pour un second carton jaune. Le Dynamo Kiev en profitera en fin de match, marquant à deux reprises aux 82e et 84e minutes de jeu. Les Ukrainiens affronteront le RB Salzbourg en barrages.

Le RB Salzbourg, de son côté, s'est qualifié aux dépens du FC Twente (3-3) après avoir gagné le match 2 buts à 1. Le Belge Ignace van der Brempt est monté au jeu à la 81e minute pour les Autrichiens.

L'étonnant carton de Qarabag au Ludogorets Razgrad

Le résultat surprenant du soir vient de Bulgarie. Le Ludogorets Razgrad semblait bien parti pour se qualifier après avoir gagné 1-2 en Azerbaïdjan, mais Qarabag est venu humilier les Bulgares chez eux (2-7).

Le score était de 2-3 à la fin du temps règlementaire, menant aux prolongations.Mais dans cet extra-time, Ludogorets va complètement craquer et prendre... quatre buts ! Qarabag se qualifie donc et affrontera le Dinamo Zagreb en barrages.

Malmö s'en sort de justesse

En plus du Slavia, l'autre club de Prague s'est qualifié : le Sparta Prague a été l'emporter (2-3) sur la pelouse du FCSB et défiera Malmö pour une place en poules de la Champions League.

Malmö qui, de son côté, s'en est sorti de justesse : les Suédois étaient virtuellement éliminés jusqu'à la... 90e+7 et un but égalisateur face au PAOK Salonique. Le score est alors de 3-3 et les deux clubs iront aux prolongations, où Malmö fera rapidement 3-4 et se qualifiera.

Tous les résultats :