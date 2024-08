Le Club de Bruges a pisté un ancien de Manchester United et un ancien... d'Anderlecht avant de choisir Gustaf Nilsson !

À la recherche d'un attaquant en début de mercato, le Club de Bruges avait considéré plusieurs noms notables, dont Wout Weghorst et Fábio Silva, avant d'opter finalement pour Gustaf Nilsson.

Le Club de Bruges avait besoin d'un nouvel attaquant de pointe, cet été, et s'est rapidement tourné vers Gustaf Nilsson, de l'Union. Pourtant, Het Laatste Nieuws révèle que le Suédois n'était pas la première piste des Blauw & Zwart.

Alors que les recherches ont commencé prudemment, le nom de Wout Weghorst serait rapidement apparu dans les bureaux du club. Prêté à Hoffenheim par Burnley la saison dernière, le Néerlandais n'a inscrit que cinq buts et a connu une nouvelle année compliquée.

En fin de compte, le dossier s'est révélé trop complexe et trop onéreux, en raison du regain de forme de Weghorst lors de la seconde partie de saison, que ça soit en club ou en équipe nationale. Le Club de Bruges allait devoir se lancer dans une bataille potentiellement couteuse avec le FC Twente, et n'en avait pas l'intention.

Le profil de Fabio Silva a été étudié par le Club de Bruges

Après avoir délaissé cette piste, le Club de Bruges se serait concentré sur... Fabio Silva, connu en Belgique depuis son passage au RSC Anderlecht. Cependant, le jeune attaquant portugais a eu du mal à être performant au Lotto Park, mais aussi au PSV et aux Rangers. Son manque de physique et, parfois, de combativité par rapport à Nilsson ont poussé le club à passer à autre chose.

Là où Weghorst et Silva apportaient certaines choses, Nilsson offrait une stabilité et des qualités plus adaptées aux besoin de l'équipe. Son profil collait mieux à la compétition belge, ce qui a beaucoup pesé dans la balance, au Jan Breydel.