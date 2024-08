Les premiers pas de Camara et les nouvelles des blessés : Ivan Leko préface le déplacement du Standard à Courtrai : "Des équipes qui se ressemblent"

Ivan Leko pourra compter sur Ilay Camara pour le déplacement à Courtrai, ce dimanche. Le reste du groupe devrait être inchangé, puisque les blessés ne sont pas encore de retour.

Neuf jours après son partage contre Malines, le Standard se rendra à Courtrai, ce dimanche soir (18h30), pour la quatrième journée de championnat. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko pourra déjà compter sur la huitième recrue estivale des Rouches, Ilay Camara, comme il l'a confirmé en conférence de presse, ce vendredi.

"Ilay s'entraine avec nous depuis quelques jours. C'était important pour qu'il apprenne notre manière de jouer et de nous entraîner. Ce sera probablement le même groupe que la semaine dernière, avec Ilay Camara."

"C'est un bon profil pour nous. De la qualité, de la vitesse, il peut jouer des deux côtés, et il connaît le championnat après sa saison au RWDM. C'est aussi un joueur belge, qui va pouvoir s'adapter rapidement. Je suis content de son arrivée."

Déjà les premières minutes d'Ilay Camara avec le Standard ?

Le même groupe, parce que l'entraîneur du Standard ne pourra pas encore compter sur les joueurs blessés la semaine dernière. Hakim Sahabo ne sera pas là, Souleyman Doumbia non plus, et il reste difficile de se prononcer quant à Nathan Ngoy, sur la feuille à chaque fois, mais qui, en manque de forme et de retour de blessure, n'a pas encore joué une seule minute.

"Doumbia s'entraîne encore en individuel. C'est dommage, car c'était un joueur important pour nous la saison dernière et c'était un gaucher dans notre défense, idéal pour construire le jeu. Il travaille bien avec les kinés, il a refait quelques exercices avec le groupe, mais il a encore besoin de quelques semaines."

Depuis le début de la saison, le Standard n'a pas encore eu, une seule fois, la possession de balle. Même constat pour Courtrai, qui préfère également rester solide et jouer les transitions. Les Kerels ont eu davantage le cuir contre Dender, mais ont pris l'eau, et encaissé quatre buts. Faudra-t-il laisser la possession à l'adversaire pour gagner le match ?

"Oui, peut-être que celui qui aura le ballon aura moins d'occasions. Ce sont deux équipes qui jouent avec une défense à cinq, compactes, qui jouent très verticalement, fortes dans les duels et sur phase arrêtée. Il faudra être fort mentalement et physiquement, c'est toujours difficile de jouer à Courtrai où les supporters poussent aussi sans cesse."

"C'est un bon défi pour mon équipe, on verra si on peut enchaîner un quatrième match avec un résultat et sans encaisser. Un adversaire qui vient de perdre 4-1 est toujours plus difficile à jouer le match suivant."