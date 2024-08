Luis Vazquez sur le départ un an après son arrivée ? Yari Verschaeren lui aussi mis en vitrine par Anderlecht

Anderlecht attend encore du renfort en cette fin de mercato. Mais plusieurs départs ne sont pas non plus à exclure.

Het Laatste Nieuws l'affirme : pour injecter la qualité nécessaire dans l'équipe, Anderlecht doit encore vendre pour faire rentrer des liquidités. Des quatre transferts entrants réalisés par les Mauves, trois étaient gratuits : Thomas Foket, Ludwig Augustinsson et Thomas Foket ont tous résilié leur contrat avant de signer.

Parmi les noms qui circulent le plus pour faire respirer les finances du club, on retrouve Anders Dreyer. Le Danois sort de la meilleure saison de sa carrière (19 buts et 9 assists), il pourrait être rentabilisé à son pic de forme. Mais il n'est pas le seul.

Vers une fin de mercato agitée à Anderlecht

Le quotidien néerlandophone révèle que Yari Verschaeren est lui aussi mis en vitrine. Entendons-nous bien : le numéro dix n'est pas poussé vers la sortie et ne priorise pas un départ ; mais il fait partie des joueurs pour qui Anderlecht est prêt à s'asseoir autour de la table en cas d'offre intéressante.

Yari Verschaeren pourrait atteindre cette saison la barre des 200 matchs sous le maillot anderlechtois. Ses multiples blessures l'ont fait rester plus longtemps que prévu dans son club formateur. En septembre dernier, en pleine rééducation, il a resigné jusqu'en 2026. Depuis 5 ans, sa valeur marchande a diminué de moitié, passant de 16 à 8 millions.

La position de la direction au sujet de Luis Vazquez est similaire. En ce qui le concerne, le club aurait des doutes quant à savoir s'il progressera suffisamment pour devenir l'attaquant numéro un. Le Sporting a pourtant payé 5 millions d'euros à Boca Juniors pour le recruter l'été dernier. Auteur de 7 buts, il est le numéro deux derrière Kasper Dolberg.