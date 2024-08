Zinho Vanheusden absent de la feuille de match de Malines - Anderlecht : Besnik Hasi a donné des nouvelles du défenseur central

Surprise sur la feuille de match de Malines - Anderlecht : Zinho Vanheusden n'est pas là. Le défenseur central souffre, une nouvelle fois, de douleurs suite à sa précédente hernie discale.

Le KV Malines reçoit le RSC Anderlecht, ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle Kristian Arnstad, annoncé dans le groupe, ne figure pas sur la feuille de match pour négocier son transfert (lire ici).

Mais, à la lecture des compositions d'équipe, une autre surprise de taille est tombée : Zinho Vanheusden n'est pas là !

Une légère rechute, mais normalement rien de grave, pour Zinho Vanheusden

Le défenseur central souffre de nouvelles douleurs liées à sa précédente hernie discale, comme l'a confirmé Besnik Hasi au micro de DAZN. "Il a ressenti dans son dos ce qu'il a eu la saison dernière. Il a su s'entraîner hier, mais il avait mal, et c'était encore pire le soir. On a donc pris cette décision. On espère qu'il va encore nous donner ce qu'il nous a donné au dernier match."

Rien de grave, donc, mais surtout de la précaution, pour Vanheusden. Décidément, Zinho ne sera jamais tranquille...