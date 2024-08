Brian Riemer soulagé par la victoire à Malines mais toujours inquiet pour sa défense : "Cela nous a posé problème"

Anderlecht s'est imposé 1-3 à Malines hier soir. Les Mauves ont parfois été mis en difficulté mais ont su faire la différence dans les moments importants.

"Je pense que c'était un match très intéressant pour les téléspectateurs neutres", a commencé Brian Riemer. "J’avais demandé aux joueurs d'être proactifs. Nous voulions un match rapide, avec beaucoup d'occasions et de ballons dans la surface".

Comme face à Louvain, Brian Riemer a opté pour une approche plus offensive. Ce qui nous a offert un match agréable à Malines.

Anderlecht doit encore trouver son équilibre

"Nous avons atteint près de 3 expected goals, ce qui est assez élevé. Nous avons bien commencé et avons cherché de l'espace dans leur dos. Après seulement deux minutes, nous avons eu une occasion grâce à Dreyer, ce qui aurait pu nous permettre de prendre un départ parfait".

Parfait, tout ne l'est pas encore, Riemer le concédait facilement : "J’ai eu l’impression qu’on perdait le contrôle par moments. Les reconversions malinoises en première mi-temps étaient alors notre plus gros problème. Notre défense était trop exposée, cela a posé des problèmes".

Riemer se montre tout de même très satisfait de la prestation d'ensemble et de la victoire à la clé : "Malines est un adversaire coriace et l'a déjà montré contre le Club de Bruges et le Standard cette saison".