L'ADN de l'Union de retour : "Mais le mercato complique les choses"

L'Union s'est battue sur tous les ballons vendredi, n'a pas tremblé et a été chercher les trois points en fin de match. On l'oublie, mais ce jusqu'auboutisme est aussi ce qui caractérisait les Bruxellois.

Le beau jeu, le spectacle, les contres fulgurants, les attaquants spectaculaires, bien sûr, c'est ce que l'Union Saint-Gilloise a souvent amené à la Jupiler Pro League depuis sa remontée. Mais elle a également un atout indéniable : sa grinta, et sa capacité à se battre jusqu'au bout.

Cette saison, cette hargne était un peu absente, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et cela a coûté cher. Face à Charleroi, le beau jeu et le spectacle étaient absents, mais le jusqu'auboutisme bien présent. "On a retrouvé l'ADN de l'Union", clamait Guillaume François après le match.

Un François qui symbolise cette grinta et cet esprit unioniste, lui qui fait office de véritable mascotte auprès des supporters mais est aussi là pour remplir ses tâches en cas de besoin. Comme lors de la sortie sur blessure d'Alessio Castro-Montes vendredi. "On surveillera ça, mais j'ai confiance en mes remplaçants", assurait Sébastien Pocognoli à ce sujet.

Le mercato perturbe l'Union

Guillaume François, lui, était ravi de la réaction de l'USG. "Même s'il nous manque encore la qualité dans le dernier geste, ce but en fin de match fait du bien. Les remplaçants ont fait le job, comme les titulaires. L'état d'esprit est le bon", affirme le latéral.

Et le coach, qu'on disait déjà en danger en cas de défaite contre Charleroi ? "Notre relation est très bonne avec le coach. Mais les semaines de mercato qu'il reste compliquent la création d'un vrai groupe", explique François avec franchise. Alors que Puertas va partir et que son remplaçant devra être trouvé, tout le Parc Duden attend donc avec impatience le mois de septembre...