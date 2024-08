Trois Belges, dont un retour très attendu, titulaires pour le choc entre Chelsea et Manchester City

Ce dimanche a lieu la première grande confrontation de ce début de championnat en Premier League. Chelsea et Manchester City s'affrontent pour disputer leur premier match de championnat.

On aura droit à un duel 100% belge. En effet, Roméo Lavia est titulaire du côté de Chelsea, tandis que Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont dans le onze de départ de Pep Guardiola du côté des Citizens.

De retour de blessure, Lavia est titulaire pour la première fois depuis le 28 mai 2023, soit 448 jours. La dernière fois que le Diable Rouge avait démarré une rencontre dans un match du championnat anglais, c'était lorsqu'il était encore joueur de Southampton contre Liverpool.

Auteur d'un bon début de saison, ce sera donc l'occasion pour le Belge de se montrer au grand public.

Du côté des Citizens, Jérémy Doku a déjà joué son premier match officiel avec Manchester City cette saison lors du Community Shield. Kevin De Bruyne a également pris part à cette rencontre en entrant en jeu.



À noter que les deux équipes se sont affrontées en match amical le 3 août aux États-Unis. Manchester City s'était imposé sur le score de 4-2.

Your first City XI of the 24/25 #PL season! 🩵



XI | Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Doku, Savinho, Haaland



