Yari Verschaeren plutôt que Mario Stroeykens ? Brian Riemer revient sur ses choix...très commentés

Hier, Brian Riemer a placé Mario Stroyekens sur le banc, lui préférant Yari Verschaeren. Si Anderlecht a suffisamment d'ailiers, ces deux joueurs seront donc en concurrence pour une place de titulaire.

Cela n'est pas la première fois que Mario Stroykens commence sur le banc : il était déjà réserviste lors du premier match contre Saint-Trond, il avait alors offert la victoire au Sporting dans le temps additionnel. Hier, il a délivré l'assist sur le but de Théo Leoni.

Yari Verschaeren a lui aussi délivré une passe décisive mais n'a pas toujours été juste dans le jeu, avec notamment une offrande pour Julien Ngoy qui a bien failli provoquer l'égalisation malinoise.

Entre les deux, il s'agit d'une histoire de choix. Stroeykens et Verschaeren deviennent des concurrents directs. Stroykens pourrait évoluer sur le côté, mais Riemer préfère y laisser Francis Amuzu pour conférer plus de profondeur au jeu (ce que Dreyer offre moins sur l'autre flanc).

Quel onze en fin de mercato ?

"Yari et Mario? C'est une bonne question. Le grand problème maintenant est de trouver les bonnes combinaisons au milieu de terrain" nous confirme Brian Riemer.

Avant de poursuivre : "Nous avons un effectif de plus en plus large et de nouveaux joueurs arrivent. Nous devons donc trouver de la cohérence dans la rotation. Il y a beaucoup de matchs cette saison et je ne peux pas commencer chaque match avec les mêmes joueurs".

"Sinon, nous aurions des joueurs mécontents et des éléments épuisés. Le match contre le Dinamo Minsk demandera probablement des profils différents de ceux d'aujourd'hui. Chaque semaine, cela nécessitera des ajustements" conclut-il.