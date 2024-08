Révélation la saison passée, le Cercle va se faire plumer : un cadre sur le départ

Le Cercle de Bruges risque de vivre une saison plus compliquée que la précédente : les cadres des Groen & Zwart sont sur le départ.

Ce week-end, Jesper Daland (24 ans) était absent du groupe du Cercle de Bruges pour le déplacement à OHL. Pas de surprise : le défenseur central est en réalité sur le départ. En fin de contrat en juin 2025, il n'a pas prolongé son contrat, et le Cercle va donc s'en séparer.

Le Nieuwsblad rapporte que Daland est proche de s'engager à Cardiff City, en Championship. Le club gallois devance le Torino, qui était également intéressé. Pour le Cercle de Bruges, cela devrait signifier une rentrée d'environ 5 millions d'euros.

Jesper Daland était un véritable pilier des Groen & Zwart depuis son arrivée en 2021 en provenance de Stabaek. Le Norvégien aura disputé 118 matchs pour le Cercle de Bruges, voyant sa valeur grimper jusqu'à 4,5 millions d'euros.

Ce n'est pas le seul départ qui se profile au Cercle, qui a déjà perdu Hugo Siquet et devrait bientôt voir également partir Kevin Denkey. Le meilleur buteur du championnat intéresse le Bayer Leverkusen, le LOSC et la Real Sociedad, et le Cercle devrait en toucher entre 15 et 20 millions d'euros.