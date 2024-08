Un derby anversois sous tension, le Standard doit retrouver la victoire : découvrez les arbitres de la 5e journée de Pro League

La cinquième journée de Pro League ne sera pas entièrement jouée le week-end prochain. En effet, les rencontres entre Anderlecht et Genk, ainsi qu'entre le Cercle de Bruges et La Gantoise, ont été reportées pour offrir un maximum de chances aux clubs belges de se qualifier en poules de Coupe d'Europe.

Six matchs seront donc au programme, ce week-end, dont un derby anversois entre l'Antwerp et Malines, et le déplacement du Beerschot chez un Standard qui doit retrouver le chemin de la victoire. Voici les arbitres sélectionnés.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/YCmP1kkmLn