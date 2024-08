Une destination de plus en plus prisée : record de joueurs belges dans la zone asiatique pour cette saison 2024-2025 !

Cette saison, 13 joueurs belges évolueront dans la zone asiatique. Un record.

De plus en plus, la zone asiatique recrute en Europe. Que ça soit le Moyen-Orient, qui joue un rôle majeur dans l'arrivée d'Européens sur continent, ou les pays asiatiques plus "traditionnels", l'envie de développer le football ainsi que le championnat local est importante, et l'arrivée de joueurs européens est vu comme le meilleur moyen pour le faire.

Cette saison sera d'ailleurs synonyme record pour la présence belge en Asie. En effet, treize joueurs issus de nos frontières évolueront dans la zone AFC lors de cet exercice 2024-2025.

On y retrouve des anciens joueurs de Pro League, comme Gaëtan Coucke, Julien De Sart, Edmilson Junior et Maxime Lestienne (Dino Arslanagic a quitté Al-Riyadh début juillet et est libre), mais aussi des (anciens) Diables Rouges, comme Koen Casteels, Yannick Carrasco, Jason Denayer et Radja Nainggolan.

L'Asie, terre d'accueil de plus en plus prisée par les joueurs belges.