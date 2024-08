Comment un simple match de barrage européen a créé...une énorme différence dans le calendrier

Nous sommes le 2 juin 2024. Le KRC Genk, classé cinquième des Champions Play-offs, joue à domicile contre La Gantoise. Un match qui résonne encore aujourd'hui lorsqu'on parle du calendrier. La victoire de Gand a donc eu des conséquences.

C'était un match de barrage très important. Le KRC Genk a perdu à domicile contre La Gantoise sur le score de 0-1. Hjulsager a inscrit le seul but du match, tandis que Davy Roef a réalisé plusieurs bons arrêts. Ainsi, les Buffalos se sont à nouveau qualifiés pour la Conference League cette saison.

Pas de football européen pour Genk, ce qui a également des conséquences sur le calendrier. Les Buffalos ont déjà disputé deux matchs contre Vikingur et deux contre Silkeborg, et joueront jeudi et la semaine prochaine contre le Partizan Belgrade.

Quatorze matchs (ou plus) supplémentaires ?

De cette manière, ils ont déjà disputé six matchs de plus que Genk dans une saison chargée. De plus, ils pourraient en jouer au moins huit de plus s'ils parviennent à se qualifier contre le Partizan Belgrade pour une phase de groupes européenne.

Cela s'applique également au Cercle Bruges, toujours en course pour la Conference League. Et la différence avec Genk est particulièrement grande. Heureusement, grâce à Anderlecht, qui joue également en Europe, Genk, comme Gand et le Cercle de Bruges, est exempté ce week-end.

C'est pour les Buffalos une occasion de briser le rythme et de se préparer pour l'Europe. Ils joueront deux fois contre le Partizan puis affronteront l'Antwerp le 1er septembre. Ensuite, il y a une trêve internationale, et ils reprendront le 15 septembre contre le KV Malines.

Mais pour les Limbourgeois, c'est une autre histoire, car leur rythme naissant est immédiatement brisé. Ils ont débuté leur saison avec 7 points sur 12, mais ce week-end, ils ne joueront pas contre le leader du championnat, le RSC Anderlecht.

Calendrier chargé pour les Buffalos, beaucoup de repos pour les Limbourgeois

Westerlo sera en visite le 30 août, suivi par le Cercle de Bruges le 14 septembre. En raison des matchs des Diables Rouges contre Israël (en Hongrie) et la France, ils ne joueront donc qu'un seul match entre le 17 août et le 14 septembre.

Il y a donc à peine trois matchs prévus en quatre semaines complètes, et en 26 jours, ils ne joueront en fait qu'un seul match. Il n'y a donc actuellement aucun problème de fraîcheur, mais cela pourrait poser souci pour l'entraîneur Fink.

Cette semaine, un match amical contre le Fortuna Sittard est au programme. Mais s'il suffira à garder tout le monde concentré si tôt dans la saison est une autre question. Ou comment un calendrier diffère complètement d'un autre...