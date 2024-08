🎥 Le sauveur, c'est encore lui : si le Galatasaray peut encore croire à la Ligue des Champions, c'est grâce à Michy Batshuayi (vidéos)

Auteur d'un doublé en six minutes sur la pelouse des Young Boys, Michy Batshuayi a permis au Galatasaray d'encore croire à sa qualification en Ligue des Champions, ce mercredi soir.

Le Galatasaray de Michy Batshuayi et Dries Mertens se rendait aux Young Boys Berne, ce mercredi soir, en barrages aller d'accession à la Ligue des Champions.

Titulaire, Dries Mertens est resté impuissant : le score était déjà de 2-0 en faveur des Suisses lorsque, au retour des vestiaires, il va s'asseoir sur le banc et laisse Hakim Ziyech prendre sa place sur la pelouse.

Vingt minutes plus tard, enfin, c'est au tour de Batshuayi de monter au jeu. Et le changement est instantané. Sa première touche de balle est une reprise au deuxième poteau après un corner de Ziyech, qui permet aux Turcs de revenir dans le match (2-1, 66e).

🎥⚽️| Michy Batshuayi GOAL 🆚 Young Boys



🦇Scoring after coming onto the pitch just 30 seconds, BATSMAN to the rescue!#Galatasaray #UCLpic.twitter.com/HfDUING0RO — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) August 22, 2024

Six minutes plus tard, c'est la douche froide pour les Suisses. D'une frappe depuis l'entrée du rectangle, le Diable inscrit son deuxième but en quelques instants et a complètement relancé la confrontation (2-2, 72e).

🎥⚽️| Michy Batshuayi GOAL No.2 🆚 Young Boys



All within 6 minutes off the bench!#Galatasaray #UCL pic.twitter.com/Nfy7K1O0X1 — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) August 22, 2024

Le défenseur Bardakci sera exclu à dix minutes du terme, et les Young Boys en profiteront pour reprendre leur victoire, dans la foulée, sur penalty. Mais grâce à Batshuayi, le Galatasaray a encore toutes ses chances de rejoindre les poules de la Ligue des Champions.