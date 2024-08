Et cette fois, ce n'est pas John Textor : "le nouveau Jonathan David" vient-il de débarquer au RWDM ?

Redescendu en Challenger Pro League, le RWDM ne semble pas avoir le noyau pour se battre pour une remontée rapide. Le club molenbeekois va d'abord tenter de se stabiliser dans la colonne de gauche de la D1B et retrouver une équipe solide, avant de se battre à nouveau pour les premiers rôles.

Au Stade Edmond Machtens, le mercato est presque exclusivement signé John Textor. Après Jacob Montes (Botafogo), Achraf Laaziri et Islamdine Halifa (OL) et Sapata, qui devait, lui aussi, arriver de Botafogo dans les jours à venir, les Bruxellois viennent cependant de "surprendre".

Car ce joueur n'a pas été amené par Textor, mais bien par la cellule de recrutement du club. Et c'est un joli coup, puisque c'est le très prometteur Kwasi Poku qui arrive en provenance du Canada.

To Brussels from over the Atlantic.



Welcome, Kwasi 🇨🇦#RWDM #KwasiPoku #TransferWindow pic.twitter.com/KKF4IiNzuE