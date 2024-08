La Gantoise survit à l'enfer de Belgrade et fait un pas vers la qualification !

Le déplacement des Gantois s'annonçait difficile dans la capitale serbe, connue pour ses ambiances chaudes et ses bouillants supporters.

Le Partizan Belgrade se dresse sur le chemin de La Gantoise, aux portes de la phase de groupes de Conference League.

Un Belge débutait dans le onze serbe, il s'agit de Nathan De Medina. Le Bruxellois a fait ses classes à Anderlecht, et est passé par Mouscron avant de prendre le cap de la Bundesliga à l'Arminia Bielefeld.

Sur une pelouse en mauvais état et malgré un début de match en demi-teinte, La Gantoise prenait l'avantage grâce à Omri Gandelman (16e). Ce dernier était bien servi par Kums et battait Jovanovic de la tête pour son quatrième but de la saison.

La mauvaise qualité du terrain impactait la qualité de la rencontre, malgré tout le buteur Gandelman a su se montrer dangereux à quelques reprises, tout comme l'attaquant brésilien du Partizan Matheus Saldanha. Les Belges gardaient le contrôle, tout en laissant le ballon au Partizan.

Gandelman récidiviste, Roef sauveur

Après le repos, le serial buteur des Buffalos Omri Gandelman restait dangereux mais se heurtait à un Jovanovic qui sauvait à nouveau les meubles. Le Partizan passait près de l'égalisation (76e) mais Lazarevic ratait le coche. La fin de match était très tendue, et Roef gardait le zéro sur un tir de Jovanovic dans les derniers instants du match.

Les troupes de Wouter Vrancken repartent avec une victoire précieuse et sont désormais à 90 minutes de la phase de groupe de la Conference League.