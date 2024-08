Un grand espoir du football belge pourrait s'envoler...en Angleterre !

Le monde du football belge a progressivement appris à connaître Largie Ramazani. Le jeune ailier gauche s'est révélé à Almeria, qu'il a quitté en 2020 en provenance de Manchester United.

La saison dernière, il a réalisé plusieurs prestations intéressantes, marquant 4 buts et donnant 5 assists en Liga et en Copa Del Rey. Il a notamment marqué contre le Real Madrid.

International espoirs avec la Belgique (8 sélections, 3 buts), Ramazani cherche à franchir un palier dans sa jeune carrière. Peut-être celle-ci se déroulera hors des frontières espagnoles...

En effet, comme nous vous l'expliquions récemment, il est sur les tablettes de plusieurs clubs tels que le Besiktas ou l'AEK Athènes. Leeds est également intéressé.

Malgré le fait qu'il soit en discussion avec Almeria pour prolonger son contrat, Ramazani pourrait également atterrir à Leeds, en Championship. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le club anglais serait proche d'un accord avec Almeria.

🇧🇪 We told you already about it 5 days ago… Leeds United was on Largie Ramazani!! #LUFC close to find a deal with #Almeria even if Ramazani was on talks to renew his contract with Almeria…

⏳ More news to follow. #mercato #DiablesRouges https://t.co/eLvA8vUVwW pic.twitter.com/3zAL8cENNE