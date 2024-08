Pas de transfert, une sérieuse baisse de forme : Anderlecht a un problème avec un joueur clé

Anderlecht a actuellement un problème avec Anders Dreyer. Le Danois ne se montre pas décisif pour l'instant et n'influe pas assez sur le jeu.

Cinq matchs, zéro but, zéro passe décisive. C'est en net contraste avec ses statistiques de la saison dernière. Après un début de saison hésitant en 2023-2024, Anders Dreyer a marqué 21 buts et réalisé 9 passes décisives en 39 matchs. Normalement, ce sont des statistiques qui devaient lui permettre de s'offrir un beau transfert.

Pas de transfert pour Anders Dreyer cet été ?

L'absence d'intérêt explique également pourquoi Anderlecht rencontre actuellement un problème avec lui sur le terrain. S'il n'est pas décisif, il n'apporte pas grand-chose dans le jeu. Les équipes des grandes compétitions le voient aussi. Dreyer est un ailier qui ne parvient pas à dribbler son adversaire.

Le Danois de 26 ans ne reste même pas beaucoup sur l'aile, car il préfère rentrer à l'intérieur. Les dirigeants sportifs danois d'Anderlecht le savent aussi et même l'encouragent, mais il devrait être le premier à chercher à connecter avec Dolberg ou Vazquez.

Et en ce moment, cela ne se produit pas. Dreyer traverse une sérieuse période de baisse de forme. Après l'Euro, Riemer a dû le rappeler plus tôt de ses vacances en raison d'un manque de personnel. Est-ce que cela a un lien ? C'est possible, mais c'est actuellement un problème pour Anderlecht.

Anderlecht doit recruter un concurrent

Dreyer n'a pas de sérieux concurrent dans l'équipe et il doit jouer s'ils veulent éventuellement le vendre cet été. Mais cela semble peu probable. Il n'y a pas encore eu d'offre concrète ou même de rumeur à son sujet.

Contre le Dinamo Minsk, toute la ligne offensive - avec également Angulo et Vazquez - a été insuffisante. Ils ont eu du mal à créer quelque chose. Mais actuellement, l'attention est principalement portée sur Dreyer. Car c'est en fait un problème surtout pour Fredberg.

Il voulait recruter un ailier gauche supplémentaire en raison de la propension aux blessures d'Amuzu et du fait qu'Angulo ne semble pas encore prêt. Mais maintenant, il doit aussi se concentrer sur un joueur supplémentaire sur le flanc droit, car tout comme la saison dernière, Dreyer pourrait avoir besoin de se ressourcer un peu sur le banc.

Après avoir semblé perdre sa place de titulaire contre Saint-Trond, il est revenu sur le devant de la scène. Comme Fredberg et Riemer veulent doubler chaque poste, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et s'ils comptaient obtenir au moins 10 millions pour Dreyer...Cela ne sera pas le cas cet été.