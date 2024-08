🎥 Grosse frayeur en Premier League : un ballboy manque d'être écrasé sous un panneau publicitaire, un joueur lui évite le pire

C'est bien connu, le football procure des émotions indescriptibles. Après le 0-2 signé Jarrod Bowen, les supporters de West Ham se sont ainsi amassés tout en bas de leur tribune pour fêter cela au plus près des joueurs en bord terrain.

Problème : en se ruant de la sorte, ils ont fait céder la barrière, ce qui a fait tomber un panneau publicitaire sur le ramasseur de balle qui se tenait à cet endroit. Trop heureux du but marqué par leur équipe, ils n'ont pas vu le ballboy et ont continué à célébrer.

Le garçon n'a pas su quoi faire. Tomas Soucek a tout de suite perçu sa détresse et l'a retiré de là. Marqué par la scène, le ramasseur a finalement retrouvé ses esprits.

Le pire a peut-être évité, car la masse des supporters euphoriques prêts à s'agglutiner sur le bord du terrain continuait de grandir, ce qui aurait pu laisser le piège se refermer.

TomᚠSouček rescued a ballboy who was trapped beneath an advertising hoarding after West Ham scored against Crystal Palace ? pic.com/7VX8CaEAnx