Officiel : un jeune défenseur central rejoint la deuxième équipe du Standard, le SL16 FC

Mathis Hannedouche, un jeune défenseur central français, a signé au SL16 FC en provenance de l'Olympique de Valence.

Pour son équipe première, le Standard s'apprête à recruter officiellement son neuvième joueur de l'été, en la personne de Mohamed Badamosi.

Si le Matricule 16 a dû gérer des dossiers compliqués de jeunes joueurs ayant reçu un contrat professionnel, ne comptant pas tellement évoluer en D1 ACFF et n'ayant pas encore le niveau pour la D1A, il n'a pas abandonné son SL16 FC.

L'équipe première vient de perdre plusieurs défenseurs, avec le départ de Nathan Ngoy, la situation compliquée autour de Lucas Noubi et les blessures actuelles de Ibe Hautekiet, Souleyman Doumbia et Boli Bolingoli, et n'a toujours pas de moyens pour recruter en masse. L'émergence de joueurs de l'académie dans l'effectif A sera nécessaire, dans les mois à venir, mais aussi dans un futur plus lointain.

Standard : un défenseur central français rejoint le SL16 FC

En ce sens, le SL16 FC vient d'annoncer l'arrivée d'un joueur qui commencera donc son aventure en Belgique avec le noyau U23, mais qui tentera de rejoindre l'équipe première dans les mois à venir.

"Mathis Hannedouche, défenseur central de 20 ans, né le 24 mars 2004 et mesurant 1,95 m, a été formé au Grenoble Foot 38 avant de rejoindre l'Olympique de Valence en 2021. Notre club lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès sous le maillot des Rouches."