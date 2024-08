Christian Eriksen à Anderlecht, rien de plus qu'un "coup marketing" ? "Là, tu achètes juste son nom..."

Le RSC Anderlecht est toujours à la recherche de nouveaux renforts au milieu de terrain et cible Christian Eriksen. Un transfert qui, selon Silvio Proto, ne serait pas opportun.

Le RSC Anderlecht veut désormais mettre les bouchées doubles et encore recruter de nouveaux joueurs d'ici la fin de ce mercato estival, qui ferme ses portes le 4 septembre prochain.

Plusieurs noms se dégagent, mais il y en a un qui fait énormément parler de lui : celui de Christian Eriksen. Le milieu de terrain danois est cité depuis plusieurs semaines au Lotto Park.

Le club a entrepris des démarches afin de signer Eriksen. Cependant, le directeur sportif Jesper Fredberg avait calmé le jeu en déclarant que ce dossier n'était "pas une priorité" (lire ICI).

Christian Eriksen à Anderlecht ? L'avis tranché de Silvio Proto

Sur le plateau de RTL Sports, l'ancien gardien et capitaine d'Anderlecht Silvio Proto a donné son avis quant à ce probable transfert. "Il est beaucoup trop cher", a-t-il commencé.

"On ne va pas me dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs créatifs sur le marché. Là, tu achètes juste son nom, en fait. C'est un coup de marketing. Franchement, si tu es un joueur de Manchester United et que tu es encore bon, tu ne viens pas à Anderlecht !

"Pourquoi ne pas faire venir un Dennis Praet, à la place ? Eriksen, tu vas le revendre à qui ensuite ? A personne. Praet connait la maison, et il sera bien moins cher."