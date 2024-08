Encore du mouvement à l'Union Belge : deux ex-Diables remplacés par des inconnus, Thomas Vermaelen s'en va dans l'anonymat

Sans faire de bruit, le remaniement de l'Union Belge se poursuit aussi au niveau des équipes d'âge. Les remplaçants de Sébastien Pocognoli et Wesley Sonck ont été choisis, et Thomas Vermaelen... a perdu son poste.

Connaissez-vous Jonathan Alves (41 ans) et David Penneman (50 ans) ? Dans le cas du second, il y a des chances que le nom vous dise quelque chose si vous suivez le football belge, plus précisément les équipes de jeunes. Penneman était en effet entraîneur des U16, après avoir été l'adjoint de Thierry Siquet en U17 et d'avoir travaillé à la tête des jeunes de Beveren et de La Gantoise.

Alves, lui, était l'adjoint de Vincent Euvrard au RWDM, puis à Zulte Waregem, après avoir travaillé au Portugal et en France également en tant qu'adjoint. Jonathan Alves devient le sélectionneur des U19, remplaçant un nom autrement plus connu : Wesley Sonck. Ce dernier avait quitté la fédération suite à un conflit concernant son emploi du temps.

Quant à Penneman, il est promu, et gérera désormais les U16 ET les U18, remplaçant là Sébastien Pocognoli qui a rejoint l'Union Saint-Gilloise.

Thomas Vermaelen quitte l'Union Belge

Le poste de sélectionneur des U20, qui avait tout de l'emploi fictif au vu du peu de rencontres mises en place pour cette catégorie, est pour sa part supprimé, rapporte le Nieuwsblad. Thomas Vermaelen, sélectionneur U20, quitte donc la fédération, sauf si celle-ci parvenait à le recaser quelque part.

Mais la tendance étant aux économies, on doute que l'Union Belge trouve un poste suffisant pour intéresser Vermaelen, qui vit toujours à Londres et avait à l'époque était l'entraîneur adjoint de Roberto Martinez. Le dernier "grand" nom présent dans les équipes d'âge de l'UB s'en va donc discrètement, sans avoir vraiment pu apposer sa marque sur notre football.