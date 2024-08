La maturité d'Isaac Price malgré la victoire du Standard contre le Beerschot : "L'équipe a parfois subi à cause de moi"

Une mentalité que beaucoup de jeunes joueurs du Standard n'ont pas eu, et auraient dû avoir ces dernières saisons. Après la victoire contre le Beerschot, Isaac Price était heureux, mais faisait aussi son auto-critique, sachant pertinemment qu'il était loin d'avoir livré son meilleur match.

Le Standard est loin d'avoir livré sa meilleure performance depuis le début de saison, ce dimanche contre le Beerschot. Cependant, les Rouches ont réussi à prendre les trois points, et c'est aussi ce que retenait Isaac Price après la rencontre.

"On sait que ce n'était pas une grande performance. C'était lent en première mi-temps, on a donné quelques occasions. C'était plus facile à 10, on a su montrer notre jeu et créer des opportunités. On aura aussi besoin de pouvoir le faire à 11 contre 11."

Isaac Price n'a pas fait un bon match, et l'assume entièrement

Cependant, le Nord-Irlandais sait que beaucoup de choses n'allaient pas. Y compris lui-même, qui a raté plus bien plus de passes, de contrôles et de conduites de balle que d'habitude. Le jeune joueur de 20 ans fait son auto-critique, et est conscient de ses erreurs. Une mentalité que les jeunes joueurs du Standard n'ont pas tous eue, ces dernières saisons, et qui témoigne d'une certaine maturité.

"Individuellement, je ne suis pas très satisfait de mon match. J'ai fait des erreurs que je ne devais pas faire, l'équipe a parfois subi de la pression à cause de moi. Je suis critique avec moi-même, mais je veux devenir meilleur. Le Standard et moi doivent dominer les matchs, je ne l'ai pas senti aujourd'hui (ce dimanche)."

Cependant, Isaac Price a tout de même participé au tournant de la rencontre, avec ce ballon pour Ilay Camara qui amène le penalty victorieux pour les Rouches. "Les matchs se jouent sur ça. Des détails, des moments cruciaux. Je donne une bonne passe pour le penalty et j'en suis heureux, mais je devais faire mieux sur plusieurs autres actions."

Le Standard doit vaincre sa peur de l'extérieur

Désormais, ce sont deux rencontres à l'extérieur qui attendent un Standard qui n'a plus gagné en dehors de ses bases depuis près d'un an (le 30 septembre 2023, 1-2 à OHL). À... Louvain, justement, puis à Dender après la trêve internationale, les joueurs d'Ivan Leko auront l'occasion de prouver qu'ils sont réellement en train de franchir un cap.

"On a montré la saison dernière qu'on n'était pas si bon qu'à la maison. Chez nous, les fans sonnent comme un homme en plus, c'est plus difficile à l'extérieur, il y a l'autre public. On doit être meilleur pour devenir compétitif aussi à l'extérieur. Après un petit peu plus de temps, on aura la confiance pour le faire."