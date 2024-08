La Pro League, plus que jamais un championnat de transit : pourquoi le Club de Bruges est seul sur son île

La nouvelle saison de la Jupiler Pro League est complètement lancée. Certaines équipes ont accueilli beaucoup de nouveaux venus, tandis que d'autres se montrent (pour le moment) plus modestes. Les écarts sont donc énormes, avec seulement une semaine avant la date limite des transferts.

Le Club de Bruges a été champion la saison dernière et cela rapporte à nouveau 25 millions d'euros ou plus cette saison avec les juteuses recettes de la Ligue des champions. Ajoutez à cela les transferts d'Igor Thiago et Nusa, et les voilà bien armés sur le mercato.

Aucune équipe n'arrive à la cheville du Club de Bruges en termes de dépenses cet été. Gustaf Nilsson, le remplaçant de Thiago, est arrivé en provenance de l'Union Saint-Gilloise pour plus de six millions d'euros.

L'ailier grec de 22 ans Christos Tzolis est arrivé du Fortuna Düsseldorf et a également coûté plus de six millions d'euros. Il a marqué 22 buts et réalisé 7 passes décisives la saison dernière.

Le milieu défensif de 21 ans, Ardon Jashari, et le défenseur central de 24 ans, Zaid Romero, ont des prix similaires. Et ce n'est peut-être pas fini...

Plus de 28 millions d'euros de dépenses pour le Club de Bruges

Le gardien Nordin Jackers a été définitivement transféré d'OHL pour 150 000 euros, et environ trois millions d'euros ont également été dépensés pour le latéral droit Hugo Siquet. Le Club de Bruges en est déjà à plus de 28 millions d'euros de dépenses. C'était déjà le cas il y a un mois. Du côté des arrivées, il faut s'attendre au double, sans compter la Ligue des champions.

D'autres équipes doivent soit s'adapter à leurs moyens, soit attendre des prix ou des opportunités plus intéressants pour vraiment se renforcer sur le marché.

Le fait que la Jupiler Pro League soit à nouveau un championnat de transit est confirmé par le bilan global. Environ 91 millions d'euros ont été dépensés pour des achats, tandis que des ventes pour un total de pas moins de 252 millions d'euros ont été réalisées à partir de notre pays.

Les cinq premières équipes en termes de dépenses sont actuellement La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise, Genk et l'Antwerp. Les Buffalos ont déjà dépensé 15,5 millions d'euros. Après 4,9 millions d'euros pour Gudjohnsen et Dean en tant que deux attaquants, Delorge (3,5 millions d'euros), Ito, Araujo et Varela sont également arrivés.

L'Union Saint-Gilloise est passée à la troisième place avec plus de dix millions d'euros grâce au transfert de Khalaili du Maccabi Haifa (6,5 millions d'euros). Genk a dépensé près de dix millions d'euros pour Oh, Steuckers, Sattlberger, Smets et Palacios.

Le RSC Anderlecht se situe à la neuvième place, avec un total de trois millions d'euros de dépenses pour le moment. On peut également attendre des dépenses supplémentaires dans les semaines à venir.

Fredberg a du pain sur la planche. Et c'est peut-être également le cas pour des équipes comme le Standard, ou encore STVV et le Beerschot.