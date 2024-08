Officiel : Changement majeur à la tête de l'Union Belge... et la porte ouverte pour Vincent Mannaert ?

L'Union Belge est dans une situation bien compliquée. En ce début de semaine, une réunion d'urgence était organisée au conseil d'administration de l'URBSFA, avec un but : discuter de l'avenir du CEO Piet Vandendriessche.

Au sein de l'Union Belge, le mécontentement était de mise suite aux performances de Vandendriessche, notamment dans sa gestion de l'évaluation de Domenico Tedesco après l'Euro.

"Le conseil d'administration de la Fédération Belge de Football (URBSFA) a décidé de façon unanime de mettre fin à la collaboration avec son CEO Piet Vandendriessche. Les administrateurs souhaitent remercier sincèrement Piet pour son engagement et sa contribution à l'organisation pendant son mandat de CEO" a confirmé l'Union Belge dans un communiqué.

La réponse n'est pas encore connue. Ces derniers jours, le nom de Vincent Mannaert, ancien PDG du Club de Bruges, est ressorti avec insistance. Dans un communiqué, l'Union Belge n'a pas (encore ?) confirmé.

"Le conseil d’administration recherchera un nouveau CEO, et dans l’intervalle s’assurera que le bon fonctionnement de l’URBSFA soit assuré en collaboration avec le comité de direction. Piet a bâti de solides fondations pour l'avenir de l'URBSFA" conclut l'UB.

Piet Vandendriessche no longer CEO of the RBFA. Read more info on our website.



🇳🇱 https://t.co/RYrGFQJZex

🇫🇷 https://t.co/AtYGaX6gXw

🇬🇧 https://t.co/M1rmVgBciy pic.twitter.com/6tRTJg4QGX