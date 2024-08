Un seul joueur d'Anderlecht repris avec le Danemark

Cette fois, Brian Riemer ne verra pas trop de joueurs revenir épuisés de leurs devoirs internationaux. Côté Danemark, seul Kasper Dolberg a été appelé par Morten Wieghorst.

Quatre joueurs du RSC Anderlecht avaient été appelés par Kasper Hjulmand pour disputer l'Euro 2024 : Anders Dreyer, Kasper Dolberg, Kasper Schmeichel et Thomas Delaney. Ces deux derniers ne sont pas revenus au Sporting après l'Euro 2024.

Et quoi qu'il en soit, cette fois, Morten Wieghorst, qui assure l'intérim après le départ de Hjulmand, n'a rappelé qu'un seul de ces quatre joueurs, à savoir Kasper Dolberg, auteur d'un but en 5 matchs dans ce début de saison.

Zanka, nouvelle recrue du RSCA et également présent à l'Euro, n'est pas repris non plus ; il faut dire qu'il avait intégré le groupe du Danemark en dernière minute, et n'était pas fréquemment repris avant la compétition.

Anders Dreyer paie probablement là un début de saison très poussif. Andreas Skov Olsen, l'ailier du Club de Bruges, est bel et bien présent, tout comme la cible rêvée de Jesper Fredberg en cette fin de mercato, Christian Eriksen.