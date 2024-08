Non-repris, ce titulaire du Sporting Charleroi est sur le départ !

On ne devrait plus revoir Youssouph Badji sous le maillot du Sporting Charleroi. L'attaquant sénégalais n'est pas repris pour le match face à Malines.

Surprise dans la sélection du Sporting Charleroi : pas trace de Youssouph Badji (22 ans) dans le noyau repris par Rik De Mil. Pourtant, le Sénégalais est titulaire cette saison, sans pour autant convaincre (5 matchs et aucun but), et n'est pas blessé.

Selon La Dernière Heure, la raison de son absence est simple : Badji va quitter le Mambourg. Il serait en route vers Amien, en Ligue 2. Reste à voir si le dossier se règle avant la fin du mercato français ce soir.

Dans le cas contraire, d'autres options existent : un club d'Eredivisie serait également sur le coup. Quoi qu'il en soit, il est fort possible qu'on ne voie plus Badji sous le maillot du Sporting Charleroi.

Formé au FC Bruges, Badji avait montré de belles choses à ses débuts pour les Blauw & Zwart, inscrivant 7 buts en 33 matchs pour le Club. Mais son passage au Sporting Charleroi ne s'est pas passé comme prévu.

En 66 rencontres pour les Zèbres, Badji n'a en effet inscrit que 6 buts. La saison passée, il semblait déjà sur une voie de garage, n'ayant disputé que 23 matchs sur la saison et ayant été laissé sur le banc pendant la majeure partie des Playdowns par De Mil.