🎥 Renaud Emond a encore marqué mais c'est un autre ancien du Standard qui lui a volé la vedette avec le RWDM : "Ca m'a donné des frissons"

Ilyes Ziani a été l'un des grands artisans de la victoire du RWDM contre Eupen avec un but et un assist. Il semble déjà très à l'aise avec ses nouveaux coéquipiers.

Cela ne fait que deux semaines qu’Ilyes Ziani a signé au RWDM. Le Marocain de 21 ans est arrivé du Standard en compagnie de Noah Dodeigne pour permettre à Ilay Camara de rejoindre Sclessin.

Ziani était arrivé au Standard en 2022 en provenance de l’Union Saint-Gilloise, où il avait effectué ses débuts professionnels en première division. Après deux saisons en D1B avec le SL 16, il attaque un nouveau défi dans l’antichambre de l’élite.

Ilyes Ziani, l'une des bonnes surprises de la saison ?

Et cela commence bien : après un premier but à Lommel le weekend dernier, Ziani s’est montré décisif pour la première fois au Stade Machtens : « Je suis très content. Ce premier but à domicile, je l’attendais, surtout après autant d’occasions dans un match. Ca m’a donné des frissons ».

L’ouverture du score de Renaud Emond après moins d’une minute avait pourtant tout compromis : « C’est un match qu’on a très mal commencé. Le message était clair, on n’avait pas le droit de se relâcher. On a poussé pour égaliser et en deuxième mi-temps on a voulu gagner ce match le plus tôt possible. On donne le ton. On a envie de remonter, même si on va prendre match après match ».

FT | Gaëtan Robail et Ilyes Ziani remportent à nouveau le match pour le RWDM ! ūüí•ūüĎŹ #RWDEUP pic.twitter.com/68zWWnpkwN — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 30, 2024

Au-delà de ses deux actions décisives, qui ont offert la victoire au RWDM, Ilyes Ziani a déjà montré une grosse activité. Avec un peu plus de réalisme dans le dernier geste, il serait plus haut encore dans le classement des buteurs.

Des débuts très prometteurs pour cet ailier de formation que Yannick Ferrera a directement mis à l’aise à un nouveau poste : Ce rôle libre, ça me surprend moi-même un peu mais avec la confiance du coach, je me suis bien acclimaté à ce poste. Tout compte fait, c’est peut-être bien ma meilleure position. J’y avais déjà joué par le passé, j’avais donc quand même quelques repères. Et puis, Yannick Ferrera me donne une grande liberté, je peux me balader un peu partout, ce n’est pas quelque chose de figé.