Le RWDM envoie un signal fort à la D1B : "C'est comme ça qu'on veut jouer"

Le RWDM a bien repris la saison en D1B. Après avoir défié le Patro Eisden, Lommel et Eupen, les Molenbeekois ont réalisé un joli 7 sur 9, de quoi ravir Yannick Ferrera.

Il ne faut pas forcément changer d’entraîneur pour repartir sur une nouvelle dynamique après une relégation. Au RWDM, Yannick Ferrera avait déjà insufflé un élan positif à l’équipe en fin de saison passée. Cela n’a pas suffi pour se sortir des Playdowns. Mais il ne s’est pas arrêté là et compte bien continuer à imprimer sa griffe sur le noyau.

Une première vraie préparation mise à profit

Pourtant, contre Eupen, toutes ces belles paroles ont été mises à mal par l’ouverture du score de Renaud Emond : "On voulait directement les enfoncer, pour finir c’est eux qui nous enfoncent après 30 minutes, ce n’était pas prévu. Mais on se disait aussi qu’en encaissant si tôt, ca nous laissait 90 minutes pour revenir, il fallait « juste » être nous-même, travailler, se battre sur tous les ballons" nous déclare-t-il.

Avant de poursuivre : "En première mi-temps, on a peut-être manqué un peu de calme dans la partie de terrain adverse. On essayait d’attaquer tout de suite alors qu’il fallait un peu plus préparer les actions. On l’a mieux fait en deuxième mi-temps, même si on tremble jusqu’au bout".

© photonews

Le deuxième acte a effectivement été d’un tout autre acabit, avec une kyrielle d’occasions : "On a marqué sur de belles actions. On a aussi eu la chance d’égaliser à un bon moment, juste avant la mi-temps, je crois que ça leur a mis un petit coup dur la tête".

Malgré les risques pris et parfois pas loin d’être sanctionnés par Eupen, le RWDM ne reniera pas son football : "La semaine dernière, on avait le temps de ressortir, aujourd’hui ce n’était pas le cas. On savait qu’ils allaient presser, avec des joueurs vifs comme cela, ils sont vite dans tes pieds, on a eu un peu de mal avec ça, c’est un point de travail pour nous".

Un autre point de travail : le dernier geste. Malgré une domination nette, les Molenbeekois auraient pu repartir avec un seul point...voire zéro : "On aurait dû se montrer plus efficaces, le gardien fait quelques beaux arrêts aussi, on travaille beaucoup la finition, il y a des jours ou ça rentre, d’autres pas. On marque 5 buts en 3 matchs, on aurait peut-être pu en mettre 10 mais on ne va pas se plaindre, il y a 7 points au bout".

L’heure est donc avant tout à la satisfaction, surtout en ce qui concerne le contenu. Le RWDM a proposé un jeu attractif, avec beaucoup de changements de position : "C’est comme ça qu'on veut jouer. C’est pour ça que le préparation est là, c’est pour ça qu’ils ont parfois souffert, pour jouer ce type de football. C’est quelque chose qu’on kiffe voir sur le banc et que les supporters kiffent voir depuis la tribune. Si le latéral est amené à occuper la position la plus haute sur le terrain, pas de soucis, il sait qu’il sera couvert. C’est ce qu’on martèle depuis le début, les joueurs semblent l’avoir bien intégré".