Lucas Stassin décroche un transfert étonnant qui laissera Westerlo bien orphelin

Lucas Stassin a officiellement rejoint l'AS Saint-Etienne dans les dernières heures du mercato. Un transfert qui remplit les caisses de Westerlo... et d'Anderlecht.

Lucas Stassin (19 ans) est un Vert ! Ce vendredi soir, dans la dernière ligne droite du mercato français, l'attaquant de Westerlo a quitté la Campine pour rejoindre l'AS Saint-Etienne. Westerlo s'est rendu à Genk sans son attaquant vedette.

Stassin était en effet déjà en route vers la France, où il s'est engagé contre un montant estimé à 10 millions d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans avec une option pour une saison supplémentaire. Une trajectoire fulgurante pour le jeune attaquant.

Lucas Stassin, jeune attaquant de 19 ans et international espoir Belge vient renforcer le front de l’attaque stéphanoise en provenance du @KVCWesterlo (Belgique) !



Il s'engage avec les Verts jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2024

Le RSC Anderlecht avait laissé filer Stassin en juillet dernier contre 1,5 millions d'euros seulement vers Westerlo, mais avait négocié un pourcentage à la revente qui n'a pas été dévoilé. Généralement, ces pourcentages se situent entre les 10 et 15% sur la plus-value ; on peut donc estimer que le Sporting toucherait entre 850.000 et 1,2 million d'euros maximum.

Du beurre dans les épinards pour le RSCA, le jackpot pour Westerlo... mais les Campinois perdent un attaquant très important. On l'a vu ce vendredi, avec ou sans Stassin, ce n'est pas la même histoire, et les hommes de Timmy Simons étaient déjà en perte de vitesse ces dernières semaines.

Lucas Stassin aura disputé 32 matchs et inscrit 11 buts pour Westerlo ; cette saison, en 5 rencontres, il avait marqué 2 fois et délivré 3 passes décisives.