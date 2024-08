Rik De Mil dépité après la claque reçue par Charleroi : "On a offert plusieurs buts"

Charleroi a été battu 5-2 à Malines. La défense des Zèbres n'était pas dans son assiette.

Avec 9 sur 15, Charleroi a réalisé un bon début de saison sous Rik De Mil, de quoi faire petit à petit oublier un dernier exercice bien compliqué. Outre leur trois victoires, les Zèbres n'ont pas démérité lors des deux défaites, à domicile contre l'Antwerp (0-1) et en déplacement à l'Union (1-0).

Mais cette après-midi, la défense est apparue dépassée à Malines : "C'est clair, nous avons offert plusieurs buts" déclare d'ailleurs Rik De Mil, apparu assez abattu après la rencontre.

Charleroi n'avait encaissé que trois buts en cinq matchs

L'entraîneur du Sporting cherche toujours le positif. Mais les erreurs de l'arrière-garde zébrée, particulièrement en ce qui concerne l'alignement, rendent perplexe : "Nous avons joué un bon match, les statistiques le prouvent. Mais si à chaque fois que vous marquez, vous concédez quelque chose en retour, vous perdez lourdement".

Il poursuit : "C'est trop facile de rejeter la faute sur la jeunesse. Il faut juste comprendre qu'on ne profite réellement de l'avantage d'un but que si on survit aux dix minutes qui suivent". Charleroi aura le temps de la trêve hivernale pour se remettre la tête à l'endroit. Les Zèbres reprendront contre le Beerschot avant deux chocs contre Anderlecht et le Club de Bruges.