Au Club de Bruges, on attend avec crainte ce 2 septembre à minuit : "Ça ne dépend pas que de nous"

Andreas Skov Olsen a encore montré, dimanche, le joueur qu'il peut être. Génial, par moments. Voulait-il se montrer à nouveau aux équipes intéressées ? Aujourd'hui est le jour J s'il veut toujours être transféré dans un pays non exotique.

Ses options sont en effet limitées, car le marché des transferts des cinq plus grandes compétitions européennes — Angleterre, Italie, France, Allemagne et Espagne — s'est déjà refermé. Au sein du Club de Bruges, on ne souhaite pas encore confirmer définitivement que Skov Olsen va rester, parce qu'il y a toujours des mouvements autour de l'ailier danois.

L'un des principaux prétendants est Feyenoord, qui a jusqu'à minuit pour le recruter. Au sein du club néerlandais, Skov Olsen pourrait collaborer avec son compatriote Brian Priske et participer à la Ligue des Champions.

Cependant, la question est de savoir si Feyenoord a les ressources financières suffisantes pour faire une offre qui convaincra le Club de Bruges. De plus, le marché des transferts au Portugal et au Danemark, le pays d'origine de Skov Olsen, restent ouverts jusqu'à ce soir.

Andreas Skov Olsen va-t-il rester au Club de Bruges ?

Ensuite, à peu de choses près, seuls les clubs d'Arabie Saoudite pourront encore recruter. Une offre surprise de dernière minute d'un autre club n'est donc pas à exclure.

En attendant, les coéquipiers de Skov Olsen et l'entraîneur Nicky Hayen espèrent ardemment que l'ailier reste à Bruges. "C'est notre meilleur joueur", a déclaré son coéquipier Hugo Vetlesen, sans hésitation, après la victoire dans le derby de la Venise du Nord. "Il marque tellement de buts pour le Club. Pour être honnête, je pense qu'il ne reçoit pas toujours assez de respect pour ce qu'il fait. Il est vraiment fantastique. Il a tout mon crédit."

"Bien sûr, j'espère qu'il reste. Je pense que tout entraîneur ayant un joueur comme lui dans son équipe espérerait la même chose. Mais tant que le marché est ouvert, vous n'avez aucun contrôle là-dessus", a ajouté Hayen.