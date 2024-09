Pas Dendoncker, Vertonghen ou Dolberg... C'est actuellement le joueur le plus important d'Anderlecht et Fredberg doit lui trouver une alternative

Leander Dendoncker ne va pas tout résoudre tout seul. Même Christian Eriksen ne le fera pas s'il devait arriver. Anderlecht a plus besoin d'un autre profil que ces deux milieux de terrain. Les Mauves ont besoin d'un joueur comme Francis Amuzu.

Trois personnes discutaient après le derby de Bruxelles : Brian Riemer, Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute. Le trio qui détient les clés d'Anderlecht. Mais aussi le trio sur lequel les supporters se concentrent désormais en raison des faibles prestations.

C'est un credo qui s'applique à Anderlecht depuis des temps immémoriaux : "La manière dont on joue est aussi importante que le résultat". Et pour le moment... Oui, la troupe de Brian Riemer est toujours très bien placée, avec un match en moins. Mais dans le contenu...

Tout le monde veut le ballon dans les pieds

Jesper Fredberg va devoir sérieusement se bouger pour améliorer "la manière de jouer". Avec ce Dreyer, Anderlecht ne peut pas s'en sortir en Europe. Et avec ce milieu de terrain, il risque de se faire manger plus tard dans la saison. Christian Eriksen, c'est un très beau nom, mais lui et Dendoncker ne vont pas tout résoudre.

Le joueur le plus important d'Anderlecht en ce moment est Francis Amuzu. L'équipe semble totalement dépendante de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à ne pas demander le ballon dans les pieds. Nilson Angulo devrait pouvoir le faire aussi, mais attend souvent d'avoir le ballon pour se mettre en mouvement.

Verschaeren, Stroeykens, Dreyer, Dolberg,... ils viennent tous chercher le ballon. Le problème avec Amuzu, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser à chaque match sous peine de risquer de le blesser gravement. Ses muscles ne peuvent pas supporter ses mouvements explosifs pendant trois matchs chaque semaine.

Silas trop cher, Hazard absent jusqu'en décembre

On en arrive vite à chercher un nouvel ailier avec le même profil. Fredberg a regardé du côté de Silas Katompa Mvumpa de Stuttgart, un joueur rapide qui cherche la profondeur, mais il est trop cher. Et Anderlecht a vraiment besoin d'un nouveau joueur de ce type.

D'après ce que nous entendons, Anderlecht envisage même d'expérimenter en plaçant Thomas Foket un cran plus haut. Foket a cette profondeur de jeu et peut débouler sur sa ligne. Dreyer rentrerait vers l'intérieur pour jouer comme quatrième milieu de terrain, mais même là, sa contribution est limitée.

Si Anderlecht ne recrute pas d'ailier supplémentaire, il risque de continuer à peiner jusqu'en décembre, comme ces dernières semaines. C'est seulement à ce moment-là que Thorgan Hazard reviendra. Un homme qui peut apporter la créativité nécessaire et jouer également sur l'aile.