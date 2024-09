Jamais cité chez les Diables, plébiscité par Hein Vanhaezebrouck : "Intégrez-le dans l'équipe et il n'en sortira plus jamais"

Domenico Tedesco a appelé quelques jeunes joueurs comme Arne Engels et Julien Duranville pour la Ligue des Nations. Hein Vanhaezebrouck a cependant mentionné un autre nom sur le plateau d'Extra Time.

Pour Hein Vanhaezebrouck, Charles Vanhoutte est le meilleur milieu défensif de notre championnat. L'aspirateur de l'Union Saint-Gilloise a une fois de plus été très costaud dans son travail de l'ombre contre Anderlecht, par ses mises sous pression, ses récupérations et son intelligence de jeu.

Vanhaezebrouck pense donc qu'il devrait avoir sa chance en équipe nationale. "Il devrait rejoindre les Diables Rouges" a-t-il clairement déclaré. "Personne ne sera d'accord car il n'est pas un joueur spectaculaire ou technique".

Vanhaezebrouck fan de Vanhoutte

Mais les Diables Rouges pourraient bien avoir besoin d'un joueur de ce type. Amadou Onana, Youri Tielemans et Orel Mangala règnent actuellement sur l'entrejeu belge, mais Vanhoutte pourrait également y avoir sa place. "Je le pense vraiment : intégrez-le en équipe nationale et, selon moi, il n'en sortira plus jamais", affirme Hein avec conviction.

Vanhoutte a été recruté par l'Union pour un million d'euros en provenance du Cercle de Bruges l'été dernier. Entre-temps, il y est devenu un titulaire incontournable, sa valeur marchande est déjà passée à 4,5 millions.