Les premiers nominés pour le Hall of Fame de la Pro League dévoilés : retrouvez la liste actuelle des prétendants

Pour ses 50 ans, la Pro League lance son Hall of Fame. Au mois d'octobre, dix légendes de notre championnat seront mises à l'honneur pour l'éternité. Et chaque année, deux nouvelles légendes seront ajoutées.

Les clubs, en fonction de leur palmarès, se sont vus attribuer un certain nombre de nominés, pour arriver à un total de 55 anciens joueurs (ils ne peuvent plus être en activité, même dans un autre championnat). À ce nombre seront ajoutées cinq wild-card distribuées par un jury pour parvenir à un total de 60 nominés.

🔟 𝔩𝔢𝔤𝔢𝔫𝔡𝔰 will make it to the Pro League Hall of Fame, but who gets a shot at eternal glory? 🤔🎖️#LegendsNeverFade pic.twitter.com/QVMqYVdT1A