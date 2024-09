Malgré un accord entre les deux clubs, un attaquant de Genk refuse de rejoindre Charleroi !

Charleroi et Genk ont un accord concernant le prêt avec option d'achat d'Andi Zeqiri au Mambourg. Sauf que, pour le moment, le Suisse refuse de partir.

Initialement, c'est le championnat espagnol qui semblait être la destination la plus probable d'Andi Zeqiri, relégué à une position de remplaçant au Racing Genk.

Au mois de juillet, Valence s'était montré très intéressé par l'attaquant de 25 ans et avait négocié avec lui, sans formuler d'offre concrète et suffisante à Genk. Et en cette fin de mercato, la situation n'a pas changé pour Zeqiri, qui n'a joué que 46 minutes depuis le début du championnat.

Andi Zeqiri ne veut pas aller à Charleroi

D'un autre côté, Charleroi, ces derniers jours, s'est renseigné. Les Zèbres ont besoin d'un nouvel attaquant, ne sauront pas dépenser trop d'argent, et se faire prêter un joueur qui connaît déjà le championnat était vu comme une bonne option.

Les Carolos et les Limbourgeois ont donc discuté, jusqu'à parvenir à un accord concernant le prêt avec option d'achat de l'attaquant suisse (11 sélections), absent du dernier Euro, selon les dires de la Dernière Heure.

Mais, problème... Andi Zeqiri ne veut pas aller à Charleroi, et a refusé deux offres. Le Suisse voudrait, pour le moment, rester à Genk, malgré les nombreuses portes de sortie qui lui ont été proposées. Mais en fin de mercato, tout peut aller très vite, et Charleroi n'a que peu de temps pour trouver une nouvelle cible offensive...