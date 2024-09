Officiel : le Racing Genk termine son mercato avec une jeune recrue américaine

Les devoirs sont terminés pour le Racing Genk, qui a présenté, ce mercredi en fin d'après-midi, le dernier transfert entrant de son mercato.

Kayden Pierre, qui évolue au poste d'arrière droit, mais qui a été formé en qualité de milieu de terrain, arrive en provenance de Kansas City, en MLS, et a signé un contrat de quatre ans dans le Limbourg.

S'il s'entraînera bien avec l'équipe première et sera disponible pour dépanner en cas de pépin, l'Américain de 21 ans devrait d'abord jouer avec le Jong Genk, en Challenger Pro League, afin d'acquérir de l'expérience au sein d'un football européen qu'il va découvrir.

Dimitri De Condé, sur les réseaux du club, s'est exprimé sur cette dernière arrivée. "Dans le marché des transferts actuels, les opportunités en or sont devenues rares."

"Même si on est déjà à l'aise sur le côté droit, Kayden est un profil intéressant qu'on ne voulait pas laisser filer. Il allie une énorme explosivité à un solide bagage technique."

🇺🇸✈️🇧🇪 From Kansas City to the Cegeka Arena, 𝗞𝗮𝘆𝗱𝗲𝗻 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 is here to show us how it's done.

Let's go, Kayden! 💪💙 #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/anmp09FI8p