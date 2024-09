Alors, ce mercato "agressif" ? Jesper Fredberg n'a pas pu tenir toutes ses promesses, mais...

Jesper Fredberg avait promis un mercato "agressif" cet été, et il a tout essayé pour respecter cette promesse. Au final, il manque peut-être un renfort, mais le Danois a au moins réussi à faire en sorte qu'Anderlecht ne sorte pas moins fort de l'été.

Il reste encore un peu plus de 24h dans ce mercato, mais on le sait : pour les clubs européens, c'est terminé. La liste devait être remise à minuit cette nuit, et tout renfort ne pourra donc pas jouer l'Europe. Tout le monde aux bureaux de Neerpede prie donc pour qu'aucune offre impossible à refuser n'arrive sur la table de Jesper Fredberg avant le gong.

Et on peut donc tirer le bilan de ce mercato estival : est-il réussi ou raté ? D'abord, sur le plan financier, un bilan simple : Anderlecht a vendu pour 17,6 millions (Debast, Arnstad) et acheté 6 joueurs pour un total de... 3 millions. Seul Jan-Carlo Simic a coûté quelque chose. Deux Diables Rouges, un international danois d'expérience, un talent anglais et Ludwig Augustinsson gratuitement : c'est impressionnant.

Pas de concurrent à Coosemans, le choix risqué

Colin Coosemans réussit un début de saison fantastique, et Jesper Fredberg a donc choisi de ne pas lui amener de rival dans les pattes. Un choix qui a permis de rapidement se concentrer sur d'autres dossiers.



Le problème est que Mads Kikkenborg, n°2 par défaut, n'a pas encore vraiment convaincu. Il devrait avoir l'une ou l'autre opportunité de le faire cette saison, en Coupe ou dans un "petit" match de championnat, mais Riemer croisera surtout les doigts pour que rien n'arrivée à Coosemans... et pour que ce dernier garde son niveau actuel. En l'état actuel, Anderlecht paraît un brin plus faible au poste de gardien que la saison passée.

La succession de Zeno Debast assurée ?

Le premier dossier de l'été a été de remplacer Zeno Debast. Fredberg a décidé d'acheter Jan-Carlo Simic (19 ans), conscient du potentiel du serbe sur le terrain comme à la revente. Simic n'est pas Debast : à la relance, il est beaucoup moins fort, mais il amène un profil plus physique.



Debast n'était pas irréprochable défensivement ; Simic ne l'est pas non plus depuis son arrivée mais est très dynamique, met de l'impact, et encadré par Zanka et Vertonghen, il ne peut que progresser. Le Serbbe semble être une bonne pioche.

Parlons ensuite de Mathias Jorgensen : "Zanka" sera amené à être titulaire plus souvent qu'à son tour vu le physique de Jan Vertonghen. Il est loin du niveau du capitaine des Mauves, mais sera plus impliqué que Gattoni. Son expérience sera précieuse en Europe et dans la dernière ligne droite du championnat. L'un dans l'autre, la défense centrale anderlechtoise ne paraît pas plus faible que la saison passée... si Vertonghen évite les blessures.

Dendoncker renforce le milieu... défensif

Le départ de Thomas Delaney amenait un besoin de muscle dans l'entrejeu. Majeed Ashimeru serait probablement titulaire aux yeux de Brian Riemer si son physique était moins aléatoire, mais cette saison, un joueur étonne par son niveau très faible : Mats Rits. Celui qui doit servir de premier relanceur et de râtisseur au milieu est complètement à côté de son football en ce moment.



Leander Dendoncker arrive donc très probablement pour le remplacer, et avec Dendoncker, Rits et Ashimeru, le poste de 6-8 est clairement très bien fourni. Le prêt de Dendoncker est probablement du court terme, mais c'est un joli coup. L'abattage du Diable Rouge devra aussi libérer Stroeykens, Leoni et Verschaeren, qui n'auront plus d'excuses.

Christian Eriksen, l'échec du mercato

On ne saura jamais (ou pas avant que Fredberg en parle ouvertement) si Christian Eriksen a bel et bien été tout proche du RSC Anderlecht. Mais aux yeux de beaucoup, il restera l'échec de ce mercato estival. On l'a déjà écrit : Anderlecht a besoin d'un milieu créatif. Un vrai, un pur.



Yari Verschaeren paraît loin de son niveau, Mario Stroeykens a un profil bien différent d'un distributeur de jeu ; sans l'arrivée d'Eriksen, le RSCA n'a pas de cerveau au milieu. Fredberg a-t-il tenté d'autres dossiers, ou estimait-il qu'il avait assez de milieux créatifs comme cela ? Si c'est la dernière option, cela semble être une erreur. Car si Anderlecht n'est pas "plus faible" qu'avant l'été à ce poste, il était déjà trop limité la saison passée...

Anderlecht plus fort sur les ailes... quand Thorgan Hazard reviendra

L'autre poste à renforcer, c'était les ailes. À gauche comme à droite. Francis Amuzu est sujet aux blessures à répétition et ne saura jamais gérer le calendrier surchargé qui attend le club en Europa League avec 8 matchs de Ligue. Nilson Angulo peine à prouver qu'il a le niveau pour le remplacer.



Anders Dreyer reste Anders Dreyer : dans le jeu, il est souvent tout bonnement inutile, et cette saison, ses statistiques ne le sauvent pas (encore). La saison passée, Riemer avait osé le placer sur le banc pour réveiller son égo. Cette fois, on a l'impression que c'est physiquement que le Danois galère. Samuel Edozie doit enfin lui amener de la concurrence, quitte à ce que ça décale Amuzu à droite.

Au final, une fois Thorgan Hazard revenu, Andeerlecht aura de la concurrence, de la vraie, des deux côtés et sera armé pour la seconde partie de saison. Problème : Hazard reviendra quand une bonne partie du calendrier européen aura déjà été joué. Riemer devra prier pour que rien n'arrive à Amuzu et pour qu'Edozie s'adapte vite.

Statut quo devant

On ne s'attendait pas vraiment à voir débarquer un 9 au RSC Anderlecht. Kasper Dolberg est le n°1 indiscutable, Luis Vazquez entame une saison cruciale pour prouver qu'il a bel et bien le niveau pour être l'attaquant du Sporting. Derrière, c'est le jeune Robbie Ure qui a été mis sur la liste européenne et on attend qu'il montre ses qualités indéniables en équipe A. Statut quo donc au poste de buteur.

Le bilan du mercato

En prenant en compte le "rapport qualité-prix" et le fait que, sans doute, Jesper Fredberg a dû faire avec plus de limitations qu'espéré, difficile de parler de mercato raté pour Anderlecht sur papier. De mercato décevant au vu des promesses et des noms cités (Butez, Eriksen, Praet...), peut-être.

C'est aussi un jeu d'équilibriste dangereux : à plusieurs postes, tout dépendra du physique de certains joueurs (Coosemans, Vertonghen, Amuzu, la forme de Hazard à son retour). L'un dans l'autre, on pourrait attribuer à Jesper Fredberg la note prudente de 7/10 pour son mercato estival. Not great, not terrible...