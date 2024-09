Quels Diables face à Israël ? Tedesco pourrait profiter du huis clos en Hongrie pour tranquillement faire des essais

Domenico Tedesco a rajeuni les cadres pour ces deux premiers matchs de Ligue des Nations, mais le fera-t-il dans le onze de base ? S'il compte le faire, le match face à Israël dans l'ambiance feutrée de Debrecen semble l'occasion idéale.

En se passant de Yannick Carrasco, Axel Witsel et Leandro Trossard (ainsi que de Romelu Lukaku, pas de son propre gré), Domenico Tedesco a ouvert la porte à quelques menus changements chez les Diables Rouges. Pas à une révolution de palais, cependant : après tout, seul Julien Duranville et Arne Engels vont vraiment découvrir la sélection.

Ce qui pourrait changer, c'est le temps de jeu accordé à certains. Tedesco l'a dit : il veut accorder plus de temps de jeu à des Loïs Openda, Charles De Ketelaere, peut-être Maxim De Cuyper. Mais ces essais pourraient bien avoir lieu ce vendredi.

Quels essais face à Israël ?

On imagine mal Domenico Tedesco aligner une défense expérimentale ou se découvrir face à la France, même s'il a dit qu'il ne voulait plus s'adapter excessivement à son adversaire. Si Maxim De Cuyper veut débuter un match, ce sera contre Israël, avec Arthur Theate à la place de Vertonghen.

© photonews

Timothy Castagne et Thomas Meunier se partageront le poste de back droit, et le joueur du LOSC semble en bien meilleure forme : il pourrait être titulaire à Lyon. Wout Faes, inamovible malgré tout ce qu'on peut avoir à en dire, pourrait bien jouer 180 minutes.

Là où les options sont nombreuses, c'est au milieu de terrain. Tedesco a de nombreux joueurs en forme, d'autres qu'il pourrait avoir envie d'essayer dans un contexte plus "simple" : au coup d'envoi contre Israël, on ne serait pas surpris de voir Arthur Vermeeren ou Arne Engels, par exemple. Surtout, on espère voir Charles De Ketelaere prendre les commandes du jeu, De Bruyne étant gardé en réserve pour lundi.

Openda titulaire deux fois, Doku d'emblée dans le onze ?

Devant, Tedesco n'a qu'un seul homme pour assumer le rôle de n°9 : Loïs Openda. En l'absence de Lukaku, ce serait dommage de ne pas lui donner un maximum de temps de jeu. Mais il y a assez d'options autour de lui pour varier les flancs.

© photonews

Reste à voir si Jérémy Doku sera gardé pour lundi ou aligné d'entrée, quitte à sortir tôt dans le match. On serait tenté d'imaginer Tedesco aligner le feu follet de Manchester City pour ensuite le remplacer par Julien Duranville : imaginez assister à ce changement en tant que défenseur. De l'autre côté, Johan Bakayoko a peut-être un petit avantage sur Dodi Lukebakio.

Le onze de Walfoot contre Israël :

Casteels / De Cuyper - Theate - Faes - Castagne / Onana - Vermeeren - De Ketelaere / Doku - Openda - Bakayoko