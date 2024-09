Grejohn Kyei explique son départ rapide... et charge Ivan Leko

Grejohn Kyei a quitté le Standard... deux mois après son arrivée. Le Français n'a pas vécu une idylle avec Ivan Leko, d'où ce départ précipité.

Mais que s'est-il passé pour que Grejohn Kyei quitte le Standard deux mois après son arrivée ? L'attaquant français n'était certes pas très convaincant mais a tout de même disputé les 6 matchs des Rouches en championnat cette saison.

Pourtant, Ivan Leko n'était visiblement pas satisfait de Kyei, notamment en-dehors des terrains. Résultat : le Standard a envoyé le Français en prêt à Charleroi, et a recruté le duo Zeqiri-Ayensa dans cette fin de mercato.

Grejohn Kyei a un message pour vous . pic.twitter.com/knKSiJ6W0G — Canal RSCL (@CanalRscl) September 6, 2024

Grejohn Kyei a désormais réagi lui-même à ce départ via ses réseaux sociaux, et n'a laissé aucun doute quant à la raison de cette fin abrupte d'aventure liégeoise. "Il existe malheureusement des désaccords insurtontables entre le coach et moi", reconnaît-il.

"Dans cette situation, je suis dans l'incapacité d'aider ce grand club, cette belle institution, et de rendre sur le terrain la confiance accordée par les supporters qui soutiennent leur équipe avec une ferveur que j'ai rarement vue", écrit Kyei.

"C'est avec déception et un goût d'inachevé que j'écris ce message, mais la situation m'oblige à faire ce choix", conclutn Grejohn Kyei, qui était arrivé de Clermont Foot au mois de juillet dernier.