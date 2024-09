La nouvelle recrue du Racing Genk veut concurrencer... Marlon Fossey : "C'est mon plus grand objectif"

Le Racing Genk a officiellement présenté le successeur de Mark McKenzie. Il s'agit de Kayden Pierre, également américain, qui reprend son numéro 2.

Lors d'une interview accordée au Nieuwsblad, le nouveau défenseur de Genk s'est totalement ouvert sur ses ambitions dans le football professionnel. Le joueur de 21 ans rêve d'une place en équipe nationale, et n'en est plus si loin.

L'Américain, acheté par le Racing contre un million d'euros, a signé un contrat courant jusqu'en juin 2028, dans le Limbourg. "J'ai toujours regardé le football européen, et en particulier la Premier League et la Liga. Dani Alves, de Barcelone, était mon grand modèle, c'était donc génial de recevoir le numéro 2 ici. Un numéro que Mark McKenzie a également porté."

Kayden Pierre rêve de concurrencer Marlon Fossey en équipe nationale

Son choix pour le Racing Genk a été influencé par son passage sous la direction de Michel Ribeiro à Kansas City. Son approche tactique était proche du football européen, ce qui plaisait particulièrement à Kayden Pierre.

L'arrière droit a, évidemment, la Coupe du Monde 2026 en point de mire, puisqu'elle aura lieu aux États-Unis, ainsi qu'au Mexique et au Canada. Le but de Kayden Pierre est clair : impressionner son sélectionneur lors de son passage à Genk, pour disputer son premier grand tournoi à la maison. "C'est mon plus grand objectif", assure Pierre.

Pour le poste de latéral droit, Marlon Fossey, du Standard, a été sélectionné pour la première fois avec les USA lors de cette trêve internationale. Les deux joueurs pourraient donc bientôt entrer en concurrence pour la place.