Loïs Openda ne trouve pas la faille : Domenico Tedesco relativise

Loïs Openda a disputé un match frustrant. Très impliqué dans le jeu, il a provoqué deux penaltys et donné un assist... mais il n'a toujours pas marqué.

Loïs Openda commence-t-il à avoir le syndrôme Luc Nilis ? L'attaquant du RB Leipzig n'a toujours pas marqué depuis l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. En l'absence de Romelu Lukaku, on comptait pourtant sur lui ce vendredi.

Et Openda a été décisif : avec un bel assist pour Youri Tielemans et deux penaltys provoqués, on ne peut pas dire qu'il ait été auteur d'un mauvais match. Mais son penalty manqué et le peu d'occasions provoquées pour lui-même entâchent un peu ce constat.

Tedesco a défendu Openda en conférence de presse d'après-match. "Il aurait vraiment mérité ce but. Loïs a fait un très bon match. Il déclenchait le pressing, libérait des espaces pour les autres, provoque deux penaltys", détaille le sélectionneur.

"Une aide psychologique ? Je ne crois pas qu'il en ait besoin, il marque beaucoup à Leipzig", ajoute Domenico Tedesco. "La solution, c'est de le laisser jouer, de lui donner du temps de jeu". Faute d'alternative, Loïs Openda devrait être titulaire lundi : il est la doublure attitrée de Lukaku.

Le coach des Diables a d'ailleurs encore des doutes concernant Charles De Ketelaere, monté pour le remplacer au poste de numéro 9. "Je ne suis pas certain que ce poste de faux 9 soit vraiment le meilleur pour lui en équipe nationale. En club, il le fait très bien. Il a les qualités pour jouer un peu partout devant".