Marc Coucke s'est fait discret, mais donne son avis sur le mercato d'Anderlecht : "J'aurais aimé de la créativité, mais..."

Marc Coucke ne participe plus vraiment aux prises de décision quotidiennes à Anderlecht et s'est mis en retrait. Mais le propriétaire du RSC Anderlecht a tout de même donné son avis sur le mercato.

De propriétaire exubérant et omniprésent, Marc Coucke s'est vite mué en homme de l'ombre : le propriétaire du RSC Anderlecht est désormais presque absent des médias et laisse le travail quotidien à Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg, entre autres.

Mais Coucke reste l'homme fort du Sporting en coulisses, et a donc son avis sur le mercato qui vient de s'achever. "Le temps nous dira si c'est un bon mercato. Je suis très satisfait des arrivées de Thomas Foket et Leander Dendoncker, et que nous ayons pu garder Augustinsson et Vertonghen", déclare-t-il dans un questions-réponses sur Instagram.

Le propriétaire du RSCA reste cependant un peu déçu par un point. "J'aurais aimé un renfort créatif, c'est vrai, mais ils ont mis la barre très haut", relativise Marc Coucke. "Peut-être que quand il s'est avéré que leur cible prioritaire ne viendrait pas, il a été difficile de trouver un profil correspondant".

Cette cible prioritaire, selon toute vraisemblance, c'était Christian Eriksen, qui a échappé aux Mauves durant ce mercato estival. Marc Coucke a également exprimé ses ambitions pour cette saison, et ce dont il rêve à savoir... un premier titre depuis son arrivée au club.

"S'il est permis de rêver, alors oui, je rêve du 35e titre", reconnaît le propriétaire du Sporting. "J'aimerais aussi passer l'hiver en Europa League, et gagner une Coupe. Deux sur trois serait déjà très bien (rires)".