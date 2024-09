🎥 L'erreur défensive des Diables et le but de la France en vidéo

La Belgique est menée 1-0 à la pause sur la pelouse du Groupama Stadium. Un but signé Randal Kolo Muani, et parti d'une mauvaise relance.

Quelle première mi-temps décevante des Diables Rouges ! Après 10 bonnes minutes et quelques occasions non-converties, la Belgique a commencé à reculer, à perdre les duels et à laisser venir une France qui prenait la confiance.

Chaque débordement de Dembélé et Kolo Muani amenait du danger, jusqu'à être fatal. Un ballon mal dégagé plein axe de la tête par Zeno Debast permet à Ousmane Dembélé de se retrouver en position de frappe.

Koen Casteels avait déjà sorti quelques ballons chauds précédemment, et repousse difficilement celle-là ; Randal Kolo Muani suit bien et allume, Wout Faes est sur la trajectoire et dévie le ballon dans ses filets. Une succession de petites erreurs fatales.

Kolo Muani doit décidément se dire que la Belgique lui réussit car l'attaquant du PSG, qui retrouve des couleurs après une saison délicate, avait déjà été à la base du seul but français lors du 8e de finale de l'Euro...