Croky Cup : le Standard, Anderlecht et Bruges face à des amateurs, long déplacement pour l'Union Saint-Gilloise

Les quelques clubs amateurs encore en lice en Coupe de Belgique à ce stade des 16e de finale ont été servis en termes d'affiche. En effet, les cinq amateurs affronteront des clubs de D1A, et non des moindres.

Le Standard de Liège recevra ainsi le Lyra-Lierse (D1 VV), tandis que le Club de Bruges affrontera Bilzen (D1 VV). Le RSC Anderlecht se rendra pour sa part à Tubize-Braine, tombeur des Francs Borains au tour précédent.

L'Olympic Charleroi (D1 ACFF) recevra le Cercle de Bruges, tandis que l'Union Rochefortoise (D1 ACFF) ira à La Gantoise. Bref : quatre clubs européens et le Standard pour les cinq clubs amateurs encore en course. Sacré programme.

Enfin, notons que l'Union Saint-Gilloise affrontera l'AS Eupen, et va donc devoir se rendre au Kehrweg. Une des belles affiches de ces 16e, avec Zulte Waregem - Dender. Le Sporting Charleroi, de son côté, ira au Patro Eisden.

#CrokyCup round of 32 fixtures are in! 👀🏆 pic.twitter.com/raXSWAyZSx