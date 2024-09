Loïs Openda vaincra-t-il enfin le "syndrome Luc Nilis" ?

Est-ce enfin le grand soir pour Loïs Openda ? On l'espère, car la situation du buteur du RB Leipzig rappelle presque celle du légendaire Luc Nilis.

Loïs Openda n'a toujours pas marqué depuis que Domenico Tedesco est aux commandes des Diables Rouges. Contre Israël, il a même manqué un penalty et a donc ajouté une nouvelle frustration à une longue série.

Malgré une passe décisive pour Tielemans et deux penalties provoqués, le jeune attaquant du RB Leipzig n'a toujours pas marqué et on sait bien que les 9 se nourrissent des buts plus que du reste. Demandez à Lukaku, muet à l'Euro.

À Leipzig, tout se passe très bien

L'an dernier, Openda a marqué 24 buts en championnat et s'est également illustré en Coupe d'Allemagne et en Europe. Des statistiques impressionnantes, tout comme celles qu'il avait il y a quelques années avec les Espoirs belges.

Mais avec l'équipe première, c'est une autre histoire. Il est vrai qu'il n'était pas souvent titulaire, car Romelu Lukaku est souvent titulaire. Cependant, lorsqu'il a l'opportunité de jouer, il ne parvient pas encore à en profiter pleinement.

© photonews

A part un but contre l'Egypte (match amical) et la Pologne (Ligue des Nations), Openda n'a pas encore marqué pour les Diables Rouges. Ce qui est étonnant pour un joueur de sa qualité, surtout qu'il compte déjà plus de 30 sélections.

Interrogé au sujet de celui qu'il devra tenir, Dayot Upamecano n'avait que du positif à la bouche. "C'est un autre profil que Lukaku mais Openda est un excellent joueur. Il va vite, il est percutant", assurait le défenseur central du Bayern. "Comment le tenir ? Je ne joue pas tout seul", souriait-il. "On le tiendra en équipe".

Un petit but contre les Bleus ce lundi et la machine peut enfin être lancée pour Loïs Openda sous Domenico Tedesco. On ne peut que l'espérer.