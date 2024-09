Lucas Stassin va devoir sortir Saint-Etienne de la crise, et un ancien meneur de jeu du Standard devra l'y aider

C'est bientôt l'heure de vérité pour Lucas Stassin. Ce vendredi, il va découvrir l'ambiance de Geoffroy-Guichard, et probablement faire ses grands débuts face à Lille.

Il est très attendu du côté de Saint-Etienne, le jeune Lucas Stassin (19 ans). Transfert surprise de fin de mercato, l'attaquant belge débarque avec une étiquette à 10 millions d'euros sur le dos - trois fois sa valeur marchande. Une petite folie signée Ivan Gazidis, ancien patron d'Arsenal et de l'AC Milan, dont le groupe Kilmer Group a racheté les Verts en juin dernier.

Stassin est donc le maître achat d'un ASSE qui mise sur la jeunesse pour la saison 2024-2025 : le second transfert le plus cher, c'est Zuriko Davitashvili (23 ans), acheté contre 6 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux, tandis qu'Igor Miladinovic (21 ans) et Augustine Boakye (23 ans) ont coûté 3 millions chacun. Le rajeunissement passe par des prises de risque, et Saint-Etienne en paie jusqu'ici les frais.

En effet, l'ASSE a perdu ses trois premiers matchs de Ligue 1... sans marquer le moindre but. Une petite catastrophe. Autant dire que Lucas Stassin va devoir régler ça : son sens du but et sa confiance proverbiale en ses propres capacités seront bien nécessaires pour sortir les Verts de l'ornière.

Mathieu Cafaro pour "nourrir" Lucas Stassin

Dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard, Lucas Stassin sera entouré de quelques têtes connues de la Jupiler Pro League. Dylan Batubinsika (ex-Antwerp) derrière, Dennis Appiah (ex-Anderlecht) à sa droite mais surtout Mathieu Cafaro, éphémère meneur de jeu du Standard.

© photonews

L'image que le Français a laissé à Sclessin, c'est globalement celle d'un surdoué qui ne se foule pas mais est capable d'éclairs de génie. Et à Saint-Etienne, c'est pareil : Cafaro n'est pas le plus régulier et pas le plus bosseur. Mais sur le plan purement footballistique, on a la sensation que cela pourrait coller avec un Lucas Stassin lui aussi "à la cool" mais lui aussi très doué.

On ne s'attend pas à vivre une saison facile à l'ombre des terrils stéphanois. Et pour qu'elle soit un peu moins compliquée - c'est-à-dire pour éviter de faire l'ascenseur direction la Ligue 2 - il faudra que Lucas Stassin inscrive sa part de buts. Dès ce vendredi face au LOSC de Thomas Meunier ?