Cet entraîneur de Pro League explique pourquoi il a refusé de signer à l'Union cet été : "Avec tout le respect que j'ai pour eux..."

Le KV Courtrai a pu se sauver de justesse la saison dernière. Le club n'était assuré du maintien qu'après des matchs de barrage contre Lommel SK. L'entraîneur Freyr Alexandersson y a certainement contribué.

Freyr Alexandersson est arrivé au KV Courtrai à la mi-saison. Le club était alors lanterne rouge du championnat. L'Islandais a réalisé les résultats nécessaires pour sauver l'équipe et la maintenir en Pro League.

Cet été, Alexandersson a attiré l'attention de différents clubs. Il était notamment cité à Cardiff City, au Pays de Galles. Il avait exprimé son désir de tenter ce nouveau challenge.

"Car bien sûr, j'aimerais travailler en Grande-Bretagne. J'ai déjà eu cette opportunité et un jour, j'irai sûrement là-bas. Mais si j'étais parti cet été, j'aurais détruit Courtrai. C'était trop tôt. Je veux les voir progresser, jusqu'à ce que je sente que je ne peux plus pousser le club plus loin", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Un beau geste de loyauté de la part de l'Islandais, qui a également été approché cet été par l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Alexander Blessin.

"Avec tout le respect que j'ai pour l'Union, c'était le mauvais moment. Je ne pouvais pas quitter Courtrai. Ils ont surtout discuté avec mon agent. J'ai écouté par respect, mais j'ai dit tout de suite que cela n'arriverait pas", a-t-il conclu.